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Российские эскадры вернулись в Крым и отложили высадку десанта в Одессе

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 08:45

Эскадры Черноморского флота РФ отошли от берега Одессы в оккупированный Крым и отложили десант, рассказал представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

По словам Братчука, ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, что подтверждает крепость и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений.

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Эскадры ЧФ РФ перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав в оккупированном Крыму и пока не намерены высаживать морской десант на побережье Одессы, "поскольку знают, чем это закончится", добавил Братчук. Он подчеркнул, что на южном направлении враг сдержан на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка в Херсонской области.

"Одесса никогда не сдавалась врагу – не сдастся и в этот раз. Потому что Одесса – это Украина, с Одессы начинается Украина", – отметил представитель Одесской ОВА.

Лев Шевченко
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война Одесса
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