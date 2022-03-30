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Российские оккупанты обстреляли офис миссии Евросоюза в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 05:56
Российские оккупанты обстреляли офис миссии Евросоюза в Мариуполе - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Российские оккупанты обстреляли полевой офис консультативной миссии Европейского Союза в Мариуполе. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По информации Борреля, офис и оборудование организации получили серьезные повреждения, но никто из представителей консультативной миссии и подрядчиков не пострадал.

"Мы решительно осуждаем эти атаки, а также любые атаки на гражданских и гражданскую инфраструктуру. Мы требуем от России немедленно прекратить военное наступление и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины, как того требует резолюция Генеральной ассамблеи ООН и предписания Международного суда", – подчеркнул Боррель.

Консультативная миссия Евросоюза в Украине занимается реформированием сектора гражданской безопасности. Ее эксперты предоставляют стратегические консультации и практическую поддержку в вопросах гражданской безопасности, чтобы сделать ее более эффективной и прозрачной. В Мариуполе полноценное региональное представительство КМЕС било создано в июне 2020 года.

Наталия Медведева
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Консультативная миссия ЕС война мариуполь Жозеп Боррель
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