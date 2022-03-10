Российские оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского областного совета
10.03.2022, 11:41
Лейла Ибрагимова (Фото - Facebook)
Российские оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского областного совета, директора Мелитопольского городского краеведческого музея Лейлу Ибрагимову. Об этом сообщил в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
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По его данным, в шесть утра 10 марта вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом Лейлы Ибрагимовой, провели обыск, изъяли телефоны и увезли Ибрагимову в неизвестном направлении.
Подобные обыски и похищения крымских татар являются обычной практикой в Крыму с начала его незаконной оккупации Россией в 2014 году.
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