Российские оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского областного совета, директора Мелитопольского городского краеведческого музея Лейлу Ибрагимову. Об этом сообщил в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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По его данным, в шесть утра 10 марта вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом Лейлы Ибрагимовой, провели обыск, изъяли телефоны и увезли Ибрагимову в неизвестном направлении.

Подобные обыски и похищения крымских татар являются обычной практикой в Крыму с начала его незаконной оккупации Россией в 2014 году.

Сергей Бережной

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