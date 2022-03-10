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Российские оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского областного совета

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 11:41
Российские оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского областного совета - Фото
Лейла Ибрагимова (Фото - Facebook)

Российские оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского областного совета, директора Мелитопольского городского краеведческого музея Лейлу Ибрагимову. Об этом сообщил в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. 

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По его данным, в шесть утра 10 марта вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом Лейлы Ибрагимовой, провели обыск, изъяли телефоны и увезли Ибрагимову в неизвестном направлении.

Подобные обыски и похищения крымских татар являются обычной практикой в Крыму с начала его незаконной оккупации Россией в 2014 году.

Сергей Бережной
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Лейла Ибрагимова

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