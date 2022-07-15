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Российские оккупанты ударили ракетами по Днепру

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 21:28
Российские оккупанты ударили ракетами по Днепру - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
дополнено исправлено

Российские оккупанты обстреляли ракетами Кременчуг. Об ударе сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Позже он опроверг свое сообщение. 

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"В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии", – написал он. 

Также Telegram-каналы сообщают о взрывах в Днепре. Мэр города попросил местных жителей не выходить из укрытий. 

ДОПОЛНЕНО В 22:21. Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в результате ракетной атаки некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды.

"Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 22:44. Лунин написал: "Кременчуг. Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам".

ДОПОЛНЕНО В 22:58. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.

"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", – написал он.

Вадим Ребрина
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обстрел днепр кременчуг
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