Российские оккупанты ударили ракетами по Днепру
Российские оккупанты обстреляли ракетами Кременчуг. Об ударе сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Позже он опроверг свое сообщение.
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"В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии", – написал он.
Также Telegram-каналы сообщают о взрывах в Днепре. Мэр города попросил местных жителей не выходить из укрытий.
ДОПОЛНЕНО В 22:21. Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в результате ракетной атаки некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды.
"Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", – написал он.
ДОПОЛНЕНО В 22:44. Лунин написал: "Кременчуг. Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам".
ДОПОЛНЕНО В 22:58. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", – написал он.
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