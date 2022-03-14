Российские оккупанты установили штаб на ж/д станции Тростянца – глава Сумской ОГА
14.03.2022, 03:41
Фото - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты установили штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино, которая расположена в захваченном городе Тростянец Сумской области. Там регулярные российские войска установили технику и бьют по населенным пунктам. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии