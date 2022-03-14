Российские оккупанты установили штаб на ж/д станции Тростянца – глава Сумской ОГА

Российские оккупанты установили штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино, которая расположена в захваченном городе Тростянец Сумской области. Там регулярные российские войска установили технику и бьют по населенным пунктам. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.





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Анна Чуданова

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