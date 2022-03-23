Российские олигархи раздражены Путиным и готовы оплатить его физическое "устранение" – ГУР

Российские олигархи, которые теряют миллиарды из-за санкций Запада за войну России против Украины, "крайне раздражены" политикой главы страны-оккупанта Владимира Путина и думают, как его остановить. Такую информацию сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР пишет, что в Москве прошла встреча олигарха Петра Авена (совладелец и президент Альфа-Банка) и казахского миллиардера Александра Машкевича, в ходе которой якобы говорилось, что представители крупного бизнеса РФ сейчас "ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока".

"Это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь олигархов, которых он считает "ненадежными", – отмечают в разведке.

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ГУР утверждает, что крупные игроки в российском бизнесе "уже готовы к радикальным шагам", а отдельные олигархи якобы "обсуждают оплату физического устранения Путина".

16 марта Италия арестовала виллу Авена, а Латвия начала арестовывать недвижимость российских олигархов.

Евгений Пилипенко

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