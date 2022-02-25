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Российские танки остановили у Иванкова под Киевом. ВСУ взорвали мост – УП

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 06:32

В сторону Киева движутся российские танки, но их остановили у Иванкова, ВСУ взорвали мост. Об это сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

По данным издания, российские танки двигаются на Киев. Однако на полпути от границы к столице, возле Иванкова, завязался бой. Украинские военные взорвали мост, чтобы остановить наступление оккупантов.

Отмечается, что после Иванкова открывается возможность наступать на Киев с севера – через Вышгород.

Марк Сировой
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ВСУ киев танки мост бой вышгород Иванков
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