Российские танки остановили у Иванкова под Киевом. ВСУ взорвали мост – УП

В сторону Киева движутся российские танки, но их остановили у Иванкова, ВСУ взорвали мост. Об это сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

По данным издания, российские танки двигаются на Киев. Однако на полпути от границы к столице, возле Иванкова, завязался бой. Украинские военные взорвали мост, чтобы остановить наступление оккупантов.

Отмечается, что после Иванкова открывается возможность наступать на Киев с севера – через Вышгород.

Марк Сировой

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