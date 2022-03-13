Российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной – фото, видео

Российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной Луганской области. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий.

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"Сокрушительная, разрушающая, уродливая сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel (горящий купол, – ред.). Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", – написал он.

СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие и болезненные увечья или же привести к медленной мучительной смерти.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.