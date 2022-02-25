Российский десант и захват Киева: СБУ стал известен план Путина – УП
Россия хочет взять под контроль Киев при помощи спецназовцев и диверсантов. На проведение операции даются сутки, конечная цель – раздел Украины на западную и восточную. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в контрразведке СБУ.
По оперативному замыслу РФ, силами до 2000 спецназовцев планируется захватить один из двух аэропортов Киева и средства управления авиадвижением. Указанное количество военнослужащих должно, по данным собеседника, обеспечить прибытие основной группы сил до 10 000 десантников самолетами Ил-76 вместе с легкой бронированной техникой и штатным вооружением воздушно-десантных войск (БТР, Нона, автомобили).
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Управление десантной операцией будет производиться с бортов самолетов А-50, которые будут находиться в воздушном пространстве Беларуси и РФ, сообщает УП. Первая часть десанта может прибыть из Беларуси на вертолетах или легких самолетах.
В это же время диверсионные группы, уже находящиеся на территории Украины, должны совершить диверсии на электросетях и подстанциях, чтобы отключить значительную часть города от электросети и связи, чем вызвать панику среди населения.
По информации источника, отдельные группы провокаторов организуют поджоги и акты мародерства, чтобы еще больше посеять панику и сосредоточить внимание правоохранительных органов на стабилизации ситуации с общественной безопасностью, а не на поиске диверсантов и шпионов.
В это время будет проходить массированная кибератака на органы власти и другие жизненно важные сайты в Украине.
Перед этим будет проходить активизация на фронте, возможны провокации по всей линии границы с Украиной, что заставит военно-политическое руководство вывезти основную часть боеспособных войск на линию обороны, поэтому в Киеве будет находиться незначительное количество войск.
Задача десанта – блокировать Киев, коммуникации, каналы управления войсками, захватить/взорвать арсеналы, максимально посеять панику, создать условия для панического выхода из Киева "неконтролируемых колонн беженцев", которые будут блокировать магистрали/дороги, что затруднит передвижение войск, в т.ч. правоохранительных органов по дорогам Киева.
Далее, по словам источника, планируется захватить и контролировать основные органы власти – ОП, Генштаб, Кабмин, Верховную Раду и удерживать их до прибытия основных сил.
На проведение десантной операции даются сутки, начало – по мере готовности, поздним вечером или ночью.
Дата проведения операции неизвестна, ожидается в ближайшие дни, в зависимости от погоды, развития политической ситуации в мире и переговорных процессов.
Желаемым результатом является захват руководство государства (не уточняется, кого именно) и принуждение к подписанию мирного соглашения на российских условиях под шантажом и возможностью гибели большого количества гражданского населения.
Даже если часть руководства государства будет эвакуирована, кто-нибудь из пророссийских политиков сможет взять "на себя ответственность" и подписать документы, мотивируя это "бегством" политического руководства из Киева.
Как результат, Украина может быть разделена на две части – по принципу Западной и Восточной Германии (или Северной и Южной Кореи). При этом РФ признает легитимной ту часть Украины, которая подпишет эти соглашения и будет лояльна РФ.
Как отмечает источник, принцип действия захватчиков: "кто контролирует столицу – тот контролирует государство".
- Ранее 25 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в 03:00 по Киеву могут быть нанесены ракетные удары, Россия будет бить по военным объектам.
- В этот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что враг обозначил его как цель номер один. По его словам, Россия хочет "уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства".
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