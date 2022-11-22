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Российское командование будет беспокоиться из-за угроз флоту в Новороссийске – союзники

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 08:51
Российское командование будет беспокоиться из-за угроз флоту в Новороссийске – союзники - Фото
Черноморский флот РФ (Иллюстративное фото: EPA)

Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами базирующемуся в Новороссийске флоту. Об этом сообщает британская разведка в отчете утром 22 ноября.

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Разведка ссылается на появившиеся 18 ноября сообщения об атаке надводным дроном на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России.

"Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России", – отметили в британской разведке.

Союзники напоминают, что ЧФ передислоцировал многие из своих подводных лодок в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по его базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

"Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей", – прогнозирую в британской разведке.

Как отмечается, большие десантные корабли относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск на Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост.

Подробности нападения на нефтяной терминал в порту Новороссийск пока не раскрываются, пишут союзники.

"Однако любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ", – заявили союзники.

Британцы прогнозируют, что это еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море.

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Наталія Медведєва
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война черное море британская разведка новороссийск
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