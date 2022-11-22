Российское командование будет беспокоиться из-за угроз флоту в Новороссийске – союзники
Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами базирующемуся в Новороссийске флоту. Об этом сообщает британская разведка в отчете утром 22 ноября.
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Разведка ссылается на появившиеся 18 ноября сообщения об атаке надводным дроном на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России.
"Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России", – отметили в британской разведке.
Союзники напоминают, что ЧФ передислоцировал многие из своих подводных лодок в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по его базе в Севастополе в оккупированном Крыму.
"Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей", – прогнозирую в британской разведке.
Как отмечается, большие десантные корабли относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск на Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост.
Подробности нападения на нефтяной терминал в порту Новороссийск пока не раскрываются, пишут союзники.
"Однако любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ", – заявили союзники.
Британцы прогнозируют, что это еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море.
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