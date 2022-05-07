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Российского генерала Лямина первым будут судить за войну в Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 04:31
Российского генерала Лямина первым будут судить за войну в Украине - Фото
Денис Лямин (слив) с Шойгу и Герасимовым (Фото: Звезда)

Офис генерального прокурора передал в суд первый обвинительный акт, связанный с полномасштабной агрессией России против Украины. Судить будут российского генерала Дениса Лямина, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Лямин — генерал-майор Вооруженных сил РФ, командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота, руководивший вторжением на материковую часть Украины из оккупированного Крыма.

Следствие, которым занималась СБУ, имеет доказательства, что 23 февраля российский генерал в Джанкое лично отдал подчиненному личному составу приказ наступать, а далее организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей Украины.

"Для мотивации своих солдат идти убивать украинцев он по кремлевским методичкам оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от выдуманных самими же россиянами "украинских националистов и фашистов". А еще пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов конечно, не получили", – написала Венедиктова.

Генерала Лямина будут судить по ч.2 ст.437 и ч.3 ст.110 Уголовного кодекса – ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность Украины.

Андрей Водяный
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Ирина Венедиктова Офис генпрокурора денис лямин
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