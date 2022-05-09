Российского посла в Варшаве облили краской и не дали возложить венок к памятнику

Российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Видео с инцидентом распространил российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Облитый краской посол в сопровождении полиции покинул мемориал.

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Ресурс распространил видео без звука, чтобы не было слышно, как люди скандировали слово "фашист".

Накануне Министерство иностранных дел Польши запретило проведение церемонии возложения венков и цветов на кладбище советских воинов в Варшаве и акции "Бессмертный полк" 9 мая.

Роман Брыль

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