Российского посла в Варшаве облили краской и не дали возложить венок к памятнику
09.05.2022, 13:37
Фото: скриншот РИА Новости/telegram
Российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Видео с инцидентом распространил российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Облитый краской посол в сопровождении полиции покинул мемориал.
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Ресурс распространил видео без звука, чтобы не было слышно, как люди скандировали слово "фашист".
Накануне Министерство иностранных дел Польши запретило проведение церемонии возложения венков и цветов на кладбище советских воинов в Варшаве и акции "Бессмертный полк" 9 мая.
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