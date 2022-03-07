Российского военного подстрелили свои же, когда он спасал мирных украинцев – видео допроса

Подполковник российской армии отдал приказ стрелять по мирным жителям Харькова, которые пытались выехать из обстреливаемого оккупантами города. Двое российских военных решили спасти двух украинских женщин, после чего их же товарищи открыли по ним огонь. Об этом СБУ рассказал выживший российский военный.

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В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали по приказу подполковника.

Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине и ее дочери.

Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги.

Он остался в живых – дочь убитой украинки посадила его в автомобиль, вывезла из зоны боевых действий и вызвала скорую помощь.

Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ.

Вадим Ребрина

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