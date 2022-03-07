UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российского военного подстрелили свои же, когда он спасал мирных украинцев – видео допроса

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 19:19
Российского военного подстрелили свои же, когда он спасал мирных украинцев – видео допроса - Фото
Скриншот с видео

Подполковник российской армии отдал приказ стрелять по мирным жителям Харькова, которые пытались выехать из обстреливаемого оккупантами города. Двое российских военных решили спасти двух украинских женщин, после чего их же товарищи открыли по ним огонь. Об этом СБУ рассказал выживший российский военный.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали по приказу подполковника.

Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине и ее дочери.

Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги.

Он остался в живых – дочь убитой украинки посадила его в автомобиль, вывезла из зоны боевых действий и вызвала скорую помощь.

Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война сбу оккупанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 