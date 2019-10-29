Россию запугали сайтом Миротворец

ЕСПЧ (Фото - EPA)

Россия требует от Европейского суда по правам человека прекратить рассмотрение иска Украины против России, ссылаясь на то, что данные о представителях РФ в ЕСПЧ включены в базу Миротворец. Об этом замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина написал в Facebook.

Лищина отмечает, что дело "Украина против России (по Крыму)" №20958/14 больше всего продвинулось в процессуальном плане среди всех прочих межгосударственных заявлений Украины, первые слушания состоялись 11 сентября 2019 года, и РФ искала и ищет любые поводы для предотвращения рассмотрения в ЕСПЧ этого дела.

В течение сентября-октября 2019 Министерство юстиции Украины и ЕСПЧ получили несколько писем от правительства РФ, в которых утверждается, что после устных слушаний по данному делу в базу данных центра Миротворец были включены представители России в ЕСПЧ.

Правительство РФ, ссылаясь на статьи регламента ЕСПЧ (которые являются обязательными для обеих сторон), расценивает это как запугивание и давление на Россию и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав его неприемлемым и недобросовестным.

Однако, по словам Лишщины, госорганы не могут влиять на деятельность Миротворца, так как он является независимой негосударственной организацией и средством массовой информации.

В то же время с целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ Минюст обращается к Миротворцу с просьбой воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства по межгосударственным делам Украины против России.

В ноябре 2018 года посол Украины в Германии Андрей Мельник на требование МИД ФРГ закрыть сайт Миротворец ответил , что это частный ресурс, и правительство Украины не несет ответственности за его контент.

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