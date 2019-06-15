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15.06.2019, 21:44

Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"

Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу" - Фото
Фото: скриншот видео

Нардеп готовит иск против НАБУ для возмещения морального и материального ущерба в размере 100 млн грн

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу". Об этом сообщает Житомир.инфо. 

Розенблат рассказал, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными.

Нардеп заявил, что со стороны правоохранительных органов он подвергся прямому преследованию за свою политическую деятельность. 

Розенблат заявил, что готовит иск против НАБУ для возмещения морального и материального ущерба в размере 100 млн грн.

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Ранее детектив НАБУ Елена в программе "Дело детектива" на Канале 24 рассказала, что агент Катерина, принимавшая участие в спецоперации по "янтарному делу", встречалась с Розенблатом и Поляковым и доверенными им лицами более 60 раз, 8 раз им передавали средства. Общая сумма средств, переданных агентом, - более 300 тысяч долларов.

5 октября этого года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по "янтарному делу".

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Теги: янтарное дело, Житомир, Борислав Розенблат
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