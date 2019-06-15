Фото: скриншот видео

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу". Об этом сообщает Житомир.инфо.

Розенблат рассказал, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными.

Нардеп заявил, что со стороны правоохранительных органов он подвергся прямому преследованию за свою политическую деятельность.

Розенблат заявил, что готовит иск против НАБУ для возмещения морального и материального ущерба в размере 100 млн грн.

Читайте также: НАБУ закончило расследование янтарного дела: видео итогов

Ранее детектив НАБУ Елена в программе "Дело детектива" на Канале 24 рассказала, что агент Катерина, принимавшая участие в спецоперации по "янтарному делу", встречалась с Розенблатом и Поляковым и доверенными им лицами более 60 раз, 8 раз им передавали средства. Общая сумма средств, переданных агентом, - более 300 тысяч долларов.

5 октября этого года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по "янтарному делу".