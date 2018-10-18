РПЦ, благословляя танки против Украины, отвратила украинцев - США

Курт Волкер (фото - прес-служба YES)

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Процесс предоставления автокефалии украинской церкви является причиной обострения соперничества между РПЦ и другими православными церквями

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Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что украинцы стали требовать своей независимой от РФ православной церкви из-за российской агрессии в Крыму и Донбассе. Об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

"Единственная причина того, что украинцы требуют от вселенского патриарха признания их собственной церкви, объясняется российским вторжением, оккупацией территории и убийствами украинцев", - заявил Волкер.

"Ситуация, когда Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины, просто отдалила украинский народ", - добавил он.

Волкер отметил, что процесс предоставления автокефального статуса украинской церкви является причиной обострения соперничества между РПЦ и другими православными церквями. Спецпредставитель США выразил надежду, что это не приведет к насилию в одной из стран.

Ранее посол Соединенных Штатов по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек заявлял, что США поддерживают Украину в вопросе создания единой Украинской автокефальной православной церкви.