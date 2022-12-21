Руководитель СБУ об олигархах: Они понимают, что оборона Украины – это выход для них

И. о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что отдельные олигархи сейчас ходят на допросы в спецслужбу, и "они понимают, что оборона Украины – это выход для них". Об этом Малюк сказал в интервью Наталье Мосейчук.

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На вопрос, насколько олигархи добровольно вкладываются в оборону Украины, он сказал: "В том числе вкладываются, участвуют, потому что это общая проблема".

"Понятно, что эти люди находятся под повышенным вниманием СБУ. Буду откровенным, некоторые из них ходят сейчас на допросы к нам, и я думаю, что они понимают, что оборона Украины – это, в принципе, выход для них", – сказал Малюк.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что государство простит олигархам "отдельные грехи", если они вложатся в обороноспособность, он ответил: "Государство работает по закону, и они должны также работать по закону. Поэтому понятно, что они должны вкладываться в обороноспособность, а в случае необходимости и брать в руки оружие и становиться, соответственно, в окопе бок о бок... А если он сам в руки оружие не взял, то он должен обеспечить, соответственно, того, кто находится в окопе".

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Вадим Ребрина

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