Русское Радио – Украина переименовалось в Радио Байрактар

Национальный совет по телевидению и радиовещанию переоформил лицензию компании ООО "ТРО Русское Радио – Украина" в связи с изменением позывного. Теперь оно будет звучать в эфире как Радио Байрактар, сообщил Нацсовет по итогам заседания 19 мая.

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Радио Байрактар входит в группу радиостанций TAVR Media.

В компании в первые дни великой войны заявили, что "с 2014 года прекрасно понимали и ощущали свои репутационные потери", но решили тогда сохранить название Русское Радио-Украина.

"Это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение", – объясняла компания.

После нападения России на Украину сайт Русского Радио-Украина был закрыт.

Слушать радио теперь можно в приложении "Дія".

Андрей Водяный

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