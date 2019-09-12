Рябошапка дал должность экс-судье, который не прошел квалификацию

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил руководителем Генеральной инспекции ГПУ бывшего судью Илькина Садагат оглы Нуруллаева, которого в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) признала не соответствующим должности судьи.

Информация о назначении Нуруллаева опубликована на сайте ГПУ.

При этом, согласно сообщению пресс-службы ВККС, Нуруллаев не сдал квалификационный экзамен и 21 декабря 2018 года был признан не соответствующим занимаемой должности.

ВККС рекомендовала Высшему совету правосудия (ВСП) уволить Нуруллаева.

Согласно сообщению Depo.Харьков, 15 августа ВСП уволил его с должности судьи Харьковского окружного административного суда по собственному желанию. Нуруллаев занимал эту должность с 2012 года.

С 1990 по 2011 годы Нуруллаев работал в органах МВД.

Также сегодня Рябошапка уволил прокуроров Полтавской, Донецкой и Черниговской областей.