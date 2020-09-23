Рюкзаки Авакова. Суд освободил бизнесмена, который взял всю вину в деле на себя
В 2018 году суд назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы с испытательным сроком в два года
Суд освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина. В 2018 году он взял на себя всю вину в деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Национальной гвардии, в котором фигурировал сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр Аваков. Соответствующее постановление принял Червонозаводский районный суда Харькова.
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В 2018 году Литвину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.
11 сентября истек его испытательный срок. В постановлении отмечается, что за все время лишения свободы Литвин не совершил нового преступления, то есть не нарушил условия испытательного срока.
Теперь его судимость считается погашенной.
- Осенью 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Они подозревались в финансовых махинациях при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
- В июле Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла производство против Авакова и Чеботаря из-за отсутствия прямых доказательств их участия в деле.
- Позднее Литвин взял всю вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. А также возмещение ущерба на сумму около 5 000 000 гривен.
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