Рюкзаки Авакова. Суд освободил бизнесмена, который взял всю вину в деле на себя

В 2018 году суд назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы с испытательным сроком в два года

Суд освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина. В 2018 году он взял на себя всю вину в деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Национальной гвардии, в котором фигурировал сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр Аваков. Соответствующее постановление принял Червонозаводский районный суда Харькова.

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В 2018 году Литвину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

11 сентября истек его испытательный срок. В постановлении отмечается, что за все время лишения свободы Литвин не совершил нового преступления, то есть не нарушил условия испытательного срока.

Теперь его судимость считается погашенной.

Осенью 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало сына главы МВД Александра Авакова , экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Они подозревались в финансовых махинациях при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В июле Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла производство против Авакова и Чеботаря из-за отсутствия прямых доказательств их участия в деле.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. А также возмещение ущерба на сумму около 5 000 000 гривен. Позднее Литвин взял всю вину на себя.

Станислав Стороженко

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