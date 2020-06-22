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С 2013 года число одобряющих советский период Украины снизилось - опрос КМИС

С 2013 года число одобряющих советский период Украины снизилось - опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com
22.06.2020, 11:11

Число считающих, что пребывание Украины в составе СССР принесло больше вреда, чем пользы, выросло во всех регионах

Мнение украинцев разделилось по вопросу, принесло ли пребывание страны в составе СССР больше пользы или вреда. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце мая Киевским международным институтом социологии.

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С 2013 года отношение к пребыванию Украины в составе СССР значительно ухудшилось: если тогда почти половина опрошенных, 47,6%, считали его скорее полезным для страны, сейчас доля таких ответов снизилась почти на 13%, до 34,7%.

Количество тех, кто видит в пребывании в составе СССР больше вреда, выросло с 2013 года на 10%: с 17,9% до 27,9%. Еще 25,5% затруднились сказать, чего было больше (в 2013 году таких было 31%).

Опрос о пребывании Украины в СССР - КМИС

Число считающих нахождение в составе СССР полезным растет с запада на восток Украины, тем не менее, во всех регионах оно уменьшилось по сравнению с 2013 годом.

Опрос о вреде или пользе СССР, регионы - КМИС

Большинство говорящих о вреде - среди сторонников Европейской солидарности и  пятого президента Петра Порошенко, о пользе - среди сторонников ОПЗЖ и одного из ее лидеров Юрия Бойко.

С одобрением относящихся к советскому периоду Украины больше среди пожилых (47%), пенсионеров (44,7%) и рабочих (42,1%), тех, кому денег не хватает даже на еду (44,2%) и тех, кто считает себя этнически русскими (64,1%), а также использует в общении дома преимущественно русский язык (51%).

Опрос проводился с 24 по 31 мая методом телефонного интервью среди достигших возраста 18 лет и старше. Опрошено 2000 человек по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,2%.

Денис Юдин
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