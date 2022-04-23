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С 25 апреля ввозить евробляхи в Украину можно будет только через семь пунктов пропуска

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 17:24
С 25 апреля ввозить евробляхи в Украину можно будет только через семь пунктов пропуска - Фото
Граница (Фото - ГПСУ)

С понедельника легковые автомобили, которые ввозятся в Украину для личных нужд, будут оформляться только на семи пунктах пропуска. Это связано с огромными очередями после отмены таможенных платежей, из-за чего на границе сутками простаивают гуманитарные грузы, сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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Начиная с 00:00 25 апреля 2022 года легковые авто, которые ввозятся в страну для личных нужд, будут оформляться исключительно на следующих пунктах пропуска:

- на польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смильница", "Устилуг";
- на словацкой границе: "М. Березный";
- на венгерской границе: "Звонковое", "Косино".

Найем сообщил, что более двух суток на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди, так как после отмены таможенных платежей резко возрос импорт легковых авто. В результате в очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами.

Он отметил, что за восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было ввезено 14 300 легковых авто, в том числе десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн. "Гуманитарной помощи" в виде различных тканей ввезли на 360 млн грн, а мобильных телефонов – почти на 200 млн грн.

  • 18 марта Кабинет министров решил максимально упростить все таможенные процедуры после того, как президент Владимир Зеленский поручил разработать решение для ускорения поставок в Украину всех необходимых товаров на время военного положения.
  • 24 марта Верховная Рада приняла "таможенную реформу".
Оксана Житнюк
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импорт таможня авто Мустафа Найем
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