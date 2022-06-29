UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С британским миллиардером Брэнсоном обсудили проект строительства новой "Мрии"

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 18:33
С британским миллиардером Брэнсоном обсудили проект строительства новой
Фото: t.me/David_Arakhamia

Украина работает над проектом строительства нового самолета Ан-225 "Мрия". Сегодня этот вопрос обсудили с основателем аэрокосмической компании Virgin Galactic, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который находится с визитом в Украине. Об этом сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов". При этом он будет обновленным, на базе современного цифрового оборудования.

"Этот вопрос, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере, сегодня обсуждали с Ричардом Брэнсоном", – написал Арахамия.

Он отметил, что Брэнсон "выразил готовность помогать всем, чем сможет", он был приятно удивлен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить скачок в авиакосмическом строительстве.

"И я уверен, что это нам удастся, потому что нет ничего невозможного для поверившей в себя и свои силы страны. Лучшие времена нашей авиации и космических технологий еще впереди", – отметил Арахамия.

  • 29 июня Брэнсон посетил Гостомель в Киевской области.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мрия ричард брэнсон ан-225 Давид Арахамия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 