С британским миллиардером Брэнсоном обсудили проект строительства новой "Мрии"

Украина работает над проектом строительства нового самолета Ан-225 "Мрия". Сегодня этот вопрос обсудили с основателем аэрокосмической компании Virgin Galactic, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который находится с визитом в Украине. Об этом сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По его словам, "мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов". При этом он будет обновленным, на базе современного цифрового оборудования.

"Этот вопрос, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере, сегодня обсуждали с Ричардом Брэнсоном", – написал Арахамия.

Он отметил, что Брэнсон "выразил готовность помогать всем, чем сможет", он был приятно удивлен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить скачок в авиакосмическом строительстве.

"И я уверен, что это нам удастся, потому что нет ничего невозможного для поверившей в себя и свои силы страны. Лучшие времена нашей авиации и космических технологий еще впереди", – отметил Арахамия.

29 июня Брэнсон посетил Гостомель в Киевской области.

Вадим Ребрина

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