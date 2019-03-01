Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 20:10

Садовый рассказал о своей встрече с Зеленским

Садовый рассказал о своей встрече с Зеленским - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Беседовали на мировоззренческие темы, сказал мэр Львова

Реклама
Реклама

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что несколько дней назад  в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Украинская правда.

"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.

Реклама

Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у них  с Зеленским была "достаточно мировоззренческая беседа".

"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый.

Читайте также: Объединение демократической оппозиции: лучше поздно, чем никогда

Ранее сегодня сообщалось, что Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы-2019, андрей садовый, Владимир Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 