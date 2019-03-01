Садовый рассказал о своей встрече с Зеленским

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что несколько дней назад в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Украинская правда.

"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.

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Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у них с Зеленским была "достаточно мировоззренческая беседа".

"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый.

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Ранее сегодня сообщалось, что Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко.