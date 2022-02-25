UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Самая большая опасность с северо-запада от Киева". Сводка от спикера Офиса президента

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 12:05

Наиболее опасная ситуация сейчас – на северо-западе от Киева, с направления Дымер-Иванков. Об этом сказал спикер Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои. Российские войска пытаются наступать, им противостоят украинские десантные механизированные части. Уничтожено несколько вертолетов противника и как минимум одна колонна боевой техники – работали Javelin.

Киев готовится к обороне. Власти призывают всех желающих записываться в ряды территориальной обороны.

В Черниговской и Сумской области украинские войска остановили врага – сейчас там нет активных боевых действий. Противник накапливает резервы, перегруппировывается и готовится к следующему наступлению.

Харьков держится, с утра там отбили еще одну атаку.

Также держится весь район проведения ООС – там враг практически не наступает. Идут артдуэли, группы диверсантов противника пытаются пройти, но их уничтожают, многих взяли в плен.

На окраинах Мелитополя есть российские войска, которые пришли из Крыма, но остальную часть удерживает украинская армия – держит оборону, не дает оккупантам продвигаться в сторону Мариуполя.

Херсон. Российские войска ищут возможности пересечь Днепр, после того, как наши военные подорвал Андреевский мост и держат оборону на правом берегу города. Ситуация контролируемая.

Украинские ПВО сбили две крылатых ракеты агрессора и один самолет СУ-27. Летчик в плену, его допрашивают.

Были удары российскими ракетами типа "Калибр" по Белой Церкви и Василькову.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 