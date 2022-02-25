"Самая большая опасность с северо-запада от Киева". Сводка от спикера Офиса президента

Наиболее опасная ситуация сейчас – на северо-западе от Киева, с направления Дымер-Иванков. Об этом сказал спикер Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои. Российские войска пытаются наступать, им противостоят украинские десантные механизированные части. Уничтожено несколько вертолетов противника и как минимум одна колонна боевой техники – работали Javelin.

Киев готовится к обороне. Власти призывают всех желающих записываться в ряды территориальной обороны.

В Черниговской и Сумской области украинские войска остановили врага – сейчас там нет активных боевых действий. Противник накапливает резервы, перегруппировывается и готовится к следующему наступлению.

Харьков держится, с утра там отбили еще одну атаку.

Также держится весь район проведения ООС – там враг практически не наступает. Идут артдуэли, группы диверсантов противника пытаются пройти, но их уничтожают, многих взяли в плен.

На окраинах Мелитополя есть российские войска, которые пришли из Крыма, но остальную часть удерживает украинская армия – держит оборону, не дает оккупантам продвигаться в сторону Мариуполя.

Херсон. Российские войска ищут возможности пересечь Днепр, после того, как наши военные подорвал Андреевский мост и держат оборону на правом берегу города. Ситуация контролируемая.

Украинские ПВО сбили две крылатых ракеты агрессора и один самолет СУ-27. Летчик в плену, его допрашивают.

Были удары российскими ракетами типа "Калибр" по Белой Церкви и Василькову.

Наталия Медведева

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