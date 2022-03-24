Саммит НАТО. Украина получит дополнительную помощь Альянса по ряду направлений

Лидеры стран-союзников НАТО договорились оказать дальнейшую поддержку Украине, как в плане военной помощи, так и в экономической и гуманитарной сферах. Об этом на пресс-конференции после "экстренного" саммита НАТО с участием американского президента Джо Байдена заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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ВСУ получат новые партии противотанковых комплексов, средства ПВО (не уточняется, пехотные или тяжелые системы. – Ред.) и беспилотники, сказал генсек.

По его словам, Украине помогут с кибербезопасностью, оборудованием для защиты от химического и биологического оружия, а также против радиологической ("грязная бомба") и ядерной угроз.

Будет переданы средства обнаружения таких угроз, защиты от них и медподдержку при поражении, а также для дезактивации загрязнений.

Он также ответил на вопрос журналиста насчет предложения Польши о миротворцах НАТО в Украине. Говорит, Альянс не станет вводить такие войска из-за опасений прямого конфликта с РФ.

На 19 марта 2022 года более 70% украинцев поддерживали интеграцию страны с НАТО.

Сегодня, 23 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет воевать против России в Украине.

НАТО, территории, язык: Зеленский о компромиссах в переговорах с Россией.

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Евгений Пилипенко

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