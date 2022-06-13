Самолеты российских олигархов продолжают летать в небе ЕС, несмотря на санкции – Welt

Самолеты российских олигархов, несмотря на санкции, согласно которым воздушное пространство ЕС должно быть для них закрыто, продолжают летать в небе стран Евросоюза из-за сомнительных структур собственности. Об этом говорится в расследовании немецкого издания Welt am Sonntag.

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В общей сложности изданию удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС.

Данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на веб-сайтах отслеживания рейсов. Есть достоверные доказательства того, что они принадлежат или контролируются российскими бизнесменами, пишет издание.

К примеру, речь идет о самолете Cessna, который принадлежит российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру, который летал в небе Великобритании и Германии.

Также журналисты отследили Airbus олигарха Алишера Усманова, который 28 февраля вылетел из аэропорта Мюнхена.

Федеральное министерство транспорта Германии отрицает, что были допущены ошибки.

2 марта из Ниццы в Стамбул смог вылететь Bombardier российского бизнесмена Альберта Авдоляна. Самолет зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией.

В апреле самолет с люксембургской регистрацией, который, по данным Forbes, принадлежит российско-украинскому олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу. Самолет вылетел из Базеля, Швейцария, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Официальный представитель ЕС признает: "Применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности". Подставные компании и офшорные регистрации часто используются для сокрытия истинного владельца самолетов, поясняет издание.

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Вадим Ребрина

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