Самопомощь выдвинула Садового в президенты

Андрей Садовый (фото - LIGA.net)

Партия Объединение Самопомощь решила выдвинуть мэра Львова Андрея Садового на пост президента на очередных выборах 31 марта 2019 года. передает корреспондент LIGA.net.

Соответствующее решение было принято на 17-м съезде партии в Киеве. "Мы - партия, которая заботится о всех украинцах. Мы - антикоррупционная партия с христианской идеологией", - сказал Садовый.

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На сьезде Самопомощи также присутствовали мэр Глухова Мишель Терещенко и лидер партии ДемАльянс Василий Гацько.

Терещенко сообщил, что принял решение поддержать кандидатуру Садового на выборах. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Кандидаты могут подать документы в Центральную избирательную комиссию до 3 февраля включительно.

11 декабря 2018 года Садовый завлял, что не будет поддерживать какого-то другого кандидата в президенты и с ним объединяться.

Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.