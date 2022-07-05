Санкции: Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов российских компаний

Финляндия арестовала около тысячи грузовых вагонов российских компаний, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на заявление финского железнодорожного оператора VR Transpoint.

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Согласно опубликованной информации, служба судебных приставов Финляндии арестовала в июне 865 российских железнодорожных вагонов. Были также заморожены активы десятков российских и беларуских компаний на сумму не менее 82 млн евро.

По данным VR Transpoint, около 5000 вагонов российских компаний находились на территории Финляндии в момент принятия решения об ограничении железнодорожного трафика между странами. Финский транспортный оператор предполагал вернуть вагоны в Россию, однако на часть из них служба судебных приставов наложила арест.

Основанием для применения этих мер были санкции, наложенные Европейским Союзом.

28 марта Финляндия приостановила пассажирские перевозки поездами Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

6 апреля национальный железнодорожный оператор Финляндии VR Group прекратил грузовое железнодорожное сообщение с Россией вслед за пассажирским.

Сергей Бережной

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