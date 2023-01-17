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Санкции остановят экономику России на десятилетие – глава Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 17:24
Санкции остановят экономику России на десятилетие – глава Еврокомиссии - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - скриншот из видео)

Санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России, на десятилетие отправят ее экономику в рецессию. Об этом заявила в выступлении на всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Фон дер Ляйен напомнила, что после начала вторжения большинство стран ожидали, что Киев падет через несколько дней. Однако стойкость Украины не только спасла ее, но и вдохновила множество других стран, и "теперь Украина является кандидатом в члены Евросоюза", – сказала глава Еврокомиссии.   

Она подчеркнула, что в ответ на российскую агрессию ЕС ввел против России "самые мощные за всю историю санкции, которые на десятилетие остановят развитие экономики РФ и лишат ее промышленность современных и принципиально важных технологий".

"Кроме того, преступления России не останутся безнаказанными", – сказала фон дер Ляйен.  

Она также заявила, что Украина будет обеспечена неизменной и полной поддержкой Евросоюза – от поставок необходимой ей сейчас электроэнергии до содействия в послевоенной реконструкции.  

Сергій Бережний
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