Санкции остановят экономику России на десятилетие – глава Еврокомиссии
Санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России, на десятилетие отправят ее экономику в рецессию. Об этом заявила в выступлении на всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Фон дер Ляйен напомнила, что после начала вторжения большинство стран ожидали, что Киев падет через несколько дней. Однако стойкость Украины не только спасла ее, но и вдохновила множество других стран, и "теперь Украина является кандидатом в члены Евросоюза", – сказала глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что в ответ на российскую агрессию ЕС ввел против России "самые мощные за всю историю санкции, которые на десятилетие остановят развитие экономики РФ и лишат ее промышленность современных и принципиально важных технологий".
"Кроме того, преступления России не останутся безнаказанными", – сказала фон дер Ляйен.
Она также заявила, что Украина будет обеспечена неизменной и полной поддержкой Евросоюза – от поставок необходимой ей сейчас электроэнергии до содействия в послевоенной реконструкции.
- 14 января фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия перечислит первый транш макрофинансовой помощи для Украины уже в январе.
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