Санкции против России нужны не как самоцель — видеообращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 56-го дня войны.

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"Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом. Подчеркиваю на каждых переговорах, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", – сказал президент.

Вадим Ребрина

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