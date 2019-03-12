САП направила генпрокурору представления на двух депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генпрокурору Юрию Луценко представления на депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского и Народного фронта Дениса Дзензерского. Об этом САП сообщает у себя в Facebook.
Детективы НАБУ собрали доказательства декларирования недостоверных сведений со стороны Скуратовского и Дзензерского.
Генпрокурору направили документы для внесения в Верховную раду представления о согласии на снятие неприкосновенности и привлечение их к ответственности.
Впервые представление на Дзензерского САП подавала летом 2017, однако ГПУ вернула его на доработку. По данным следствия, он не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд грн.