САП направила генпрокурору представления на двух депутатов

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генпрокурору Юрию Луценко представления на депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского и Народного фронта Дениса Дзензерского. Об этом САП сообщает у себя в Facebook.

Детективы НАБУ собрали доказательства декларирования недостоверных сведений со стороны Скуратовского и Дзензерского.

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Генпрокурору направили документы для внесения в Верховную раду представления о согласии на снятие неприкосновенности и привлечение их к ответственности.

Впервые представление на Дзензерского САП подавала летом 2017, однако ГПУ вернула его на доработку. По данным следствия, он не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд грн.