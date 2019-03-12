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12.03.2019, 15:10

САП направила генпрокурору представления на двух депутатов

САП направила генпрокурору представления на двух депутатов - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила Луценко представления на депутатов Радикальной партии и Народного фронта

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генпрокурору Юрию Луценко представления на депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского и Народного фронта Дениса Дзензерского. Об этом САП сообщает у себя в Facebook.

Детективы НАБУ собрали доказательства декларирования недостоверных сведений со стороны Скуратовского и Дзензерского.

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Генпрокурору направили документы для внесения в Верховную раду представления о согласии на снятие неприкосновенности и привлечение их к ответственности.

Впервые представление на Дзензерского САП подавала летом 2017, однако ГПУ вернула его на доработку. По данным следствия, он не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд грн.

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Теги: гпу, сап, юрий луценко, Денис Дзензерский, Сергей Скуратовский, Радикальная партия, народный фронт, декларация
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