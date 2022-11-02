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САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 17:39
САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА - Фото
Валентин Резниченко (Скриншот видео)

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство после расследования Украинской правды и Схем о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, чьей компании выделили 1,5 млрд грн на дороги в области. Об этом сообщила пресс-служба САП в ответ на запрос УП.

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Согласно ответу САП, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в крупном размере) УК.

Досудебное расследование было поручено детективам НАБУ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время Резниченко не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, где процессуальное руководство осуществляет САП.

  • В расследовании говорится, что Днепропетровская область с начала полномасштабного вторжения РФ потратила на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем любой другой регион в Украине. Большинство из этих денег получила компания Стройинвест Инжиниринг, совладелица которой тесно связана с Резниченко.
Вадим Ребрина
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