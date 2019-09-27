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Саудовская Аравия упростила получение туристической визы

Саудовская Аравия упростила получение туристической визы - Фото
Фото: LIGA.net
27.09.2019, 13:07

Нововведение начнет действовать уже с 28 сентября

Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в Facebook.

"Отныне по прибытию в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. По предварительной информации украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы", - отметил Соколюк.

По его словам, нововведение начнет действовать уже с 28 сентября.

Чиновник напомнил, что Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, фактически не выдавала туристические визы. "С недавнего времени в страну можно было попасть только тем туристам, которые путешествовали группами. Также Саудовская Аравия выдавала так называемые "религиозные визы" для посещения святых (мест, - ред.) для мусульман мест", - сказал Соколюк.

  • 25 сентября сообщалось, правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.
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Украина визы саудовская аравия
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