РФ увидела угрозу в сближении Украины с ЕС: думаю, это спровоцировало войну – Пристайко

Перспектива членства Украины в Европейском Союзе является одной из причин, спровоцировавшей военное вторжение России. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время выступления на конференции в Королевском колледже Лондона, передает Sky News.

"Украина показала, что мы не идеальны, но мы куда-то уходим, тем самым создавая конфликт внутри российского общества, создавая угрозу российскому обществу, что такие, как украинцы, могут жить по-другому", – сказал Пристайко.

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По его мнению, сближение Украины и ЕС воспринималось Кремлем как более серьезная угроза, нежели перспектива вступления страны в НАТО.

На сегодняшний момент лучший способ остановить Россию – это добиться военной победы, добавил Пристайко.

"Я думаю, что лучший выход из этой ситуации — это военная победа Украины. Может быть, это было бы даже лучше для самих россиян", – сказал посол.

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Роман Брыль

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