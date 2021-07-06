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Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 14:13
Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву – СМИ - Фото
Сборная Украины по пляжному футболу (Иллюстративное фото - ЕРА)

Украинская ассоциация футбола и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать на чемпионате мира-2021, который пройдет в Москве. Об этом сообщает Tribuna.com

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На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на турнире. Помимо Украины в Москву отобрались Испания, Португалия и Беларусь. Всего в Москве должны были сыграть 16 команд. 

Подробности решения УАФ не разглашаются. LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу ассоциации футбола. 

Читайте также: Украинская команда по пляжному футболу завоевала Кубок европейских чемпионов

Станислав Стороженко
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Москва уаф пляжный футбол
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