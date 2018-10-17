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17.10.2018, 13:50

СБУ: Львовский главврач за взятку предлагал устроить ветерана АТО

СБУ: Львовский главврач за взятку предлагал устроить ветерана АТО - Фото
СБУ

Главврач одной из львовских поликлиник требовал с ветерана АТО взятку за его трудоустройство медбратом

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Сотрудники Службы безопасности поймали на взятке главврача одной из поликлиник при Львовском горсовете. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается, что главврач требовал взятку за трудоустройство ветерана АТО медбратом. 

Оперативники задокументировали факт передачи "аванса" на банковскую карту злоумышленника. Для получения основной части взятки главврач использовал своего знакомого-посредника.

Оба злоумышленника задержаны после получения денег в одном из ночных игровых заведений Львова. По факту правонарушения отрыто уголовное производство.

Сейчас решается вопрос избрания задержанным меры пресечения.

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Теги: главврач, ветеран АТО, сбу, взятка
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