СБУ: Львовский главврач за взятку предлагал устроить ветерана АТО

Сотрудники Службы безопасности поймали на взятке главврача одной из поликлиник при Львовском горсовете. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается, что главврач требовал взятку за трудоустройство ветерана АТО медбратом.
Оперативники задокументировали факт передачи "аванса" на банковскую карту злоумышленника. Для получения основной части взятки главврач использовал своего знакомого-посредника.
Оба злоумышленника задержаны после получения денег в одном из ночных игровых заведений Львова. По факту правонарушения отрыто уголовное производство.
Сейчас решается вопрос избрания задержанным меры пресечения.
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