СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в освобожденной Николаевской области: фото

Служба безопасности установила местонахождение еще одной пыточной российских захватчиков во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Объект" был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. Там россияне насильно удерживали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом, сообщили в спецслужбе. Также из людей "выбивали" адреса украинских патриотов, в частности, участников движения сопротивления.

Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер, сообщили в СБУ.

"Во время осмотра пыточной правоохранители обнаружили "орудия" пыток. Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению российских оккупантов, причастных к военным преступлениям.

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Вадим Ребрина

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