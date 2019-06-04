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04.06.2019, 20:16

СБУ отказалась показать декларацию Баканова: Никаких исключений

СБУ отказалась показать декларацию Баканова: Никаких исключений - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

В своем отказе ведомство сослалось на 521 статью закона о предотвращении коррупции

СБУ официально отказала журналистам проекта "Схемы" в доступе к данным декларации о доходах временного и. о главы службы Ивана Баканова. Об этом сообщает Радио Свобода.

В СБУ в своем отказе сослались на 521 статью закона о предотвращении коррупции, которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

"Никакие исключения в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ указами президента) законом не определены", - говорится в ответе СБУ.

Там отметили, что цель этой нормы – сделать невозможным раскрытие принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное.

Декларации сотрудников СБУ подаются во внутреннюю автоматизированную систему ведомства, к которой имеют доступ сотрудники НАПК как контролирующего органа, уточнили в СБУ.

Там не уточнили, подал ли Баканов декларацию во внутреннюю систему.

Ранее Баканов заявил, что, несмотря на требование закона, он собирается обнародовать свою декларацию.

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Теги: сбу, декларация, Иван Баканов
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