СБУ отказалась показать декларацию Баканова: Никаких исключений

СБУ официально отказала журналистам проекта "Схемы" в доступе к данным декларации о доходах временного и. о главы службы Ивана Баканова. Об этом сообщает Радио Свобода.
В СБУ в своем отказе сослались на 521 статью закона о предотвращении коррупции, которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".
"Никакие исключения в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ указами президента) законом не определены", - говорится в ответе СБУ.
Там отметили, что цель этой нормы – сделать невозможным раскрытие принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное.
Декларации сотрудников СБУ подаются во внутреннюю автоматизированную систему ведомства, к которой имеют доступ сотрудники НАПК как контролирующего органа, уточнили в СБУ.
Там не уточнили, подал ли Баканов декларацию во внутреннюю систему.
Ранее Баканов заявил, что, несмотря на требование закона, он собирается обнародовать свою декларацию.