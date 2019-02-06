СБУ ответила на обвинения в слежке за кандидатами в президенты

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Сегодня в адрес Службы безопасности прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты. Спикер СБУ Елена Гитлянская опубликовала в Facebook ответ Службы безопасности.

Она пишет, что СБУ с ответственностью заявляет, что никаких действий оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла.

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Вместе с тем, председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Служба в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов. В спецслужбе пообещали сделать это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности и добавили, что ждут соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты.

В СБУ отметили, что понимают: с приближением выборов количество подобных заявлений может увеличиваться.

Ранее сегодня в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко обнаружили прослушивающие устройства и обвинили государство в незаконной слежке и прослушивании.