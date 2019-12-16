СБУ предотвратила заказное нападение на народного депутата

Михаил Ананченко, справа (фото - Facebook Ананченко)

В Сумах СБУ предотвратила совершение нападения на народного депутата от Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ рассказали, что получили информацию о подготовке нападения на депутата, связанное с его государственной и общественной деятельностью.

Спецслужба установила, что за это исполнители получили от организатора денежное вознаграждение.

Правоохранители взяли под контроль действия этих лиц, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений народному избраннику было предотвращено.

Чтобы получить максимально полную доказательную базу против злоумышленников депутат под контролем СБУ опубликовал в своем Facebook сообщение о якобы нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.

Открыто производство по ч. 2 ст. 346 (Законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) УК.

15 декабря депутат от Слуги народа Михаил Ананченко написал в Facebook, что на него напали двое молодых людей в балаклавах.