СБУ пришла с обыском на ArcelorMittal Кривой Рог

Александр Иванов (скриншот с видео)

СБУ проводит обыски на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог. Руководство компании обратилось за помощью в международные организации. Об этом заявил и. о. генерального директора предприятия Александр Иванов в видеообращении.

Вчера стало известно, что СБУ открыло уголовное дело против должностных лиц ArcelorMittal Кривой Рог за противоправную деятельности по загрязнению окружающей среды".

"Представители СБУ пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что предприятие прошло "все экологические проверки, в том числе внеплановую - в апреле этого года".

"Эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в АрселорМиттал Кривой Рог", - сказал представитель ArcelorMittal.

Он призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".