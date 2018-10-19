Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 12:15

СБУ разоблачила дельцов, финансировавших боевиков в Донбассе

СБУ разоблачила дельцов, финансировавших боевиков в Донбассе - Фото
Иллюстративное фото (сбу)

С 2015 года им удалось совершить торговых операций на сумму в $2 млн

Реклама
Реклама

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических Л/ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Службы безопасности, с 2014 года в бандформировании ДНР функционирует компания, которая платит налоги в ОРДЛО. Фактическими же владельцами компании выступают бизнесмены из Украины.

Для совершения сделок злоумышленники использовали собственную компанию в РФ. Продукция проходила через неконтролируемый участок украино-российской границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров. 

Отмечается, что с 2015 года предприятие с неподконтрольной территории успело совершить торговых операций с материнской структурой на $2 млн. 

Ранее в ОБСЕ рассказали, почему в Донбассе продолжаются боевые действия.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: финансирование боевиков, Донбасс, сбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
СНБО о заявлении нелегитимной Госдумы: Очередные вопли трусливых
Политика СНБО о заявлении нелегитимной Госдумы: Очередные вопли трусливых
Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины - Волкер
Политика Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины - Волкер
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 