СБУ разоблачила дельцов, финансировавших боевиков в Донбассе

Иллюстративное фото (сбу)

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С 2015 года им удалось совершить торговых операций на сумму в $2 млн

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Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических Л/ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Службы безопасности, с 2014 года в бандформировании ДНР функционирует компания, которая платит налоги в ОРДЛО. Фактическими же владельцами компании выступают бизнесмены из Украины.

Для совершения сделок злоумышленники использовали собственную компанию в РФ. Продукция проходила через неконтролируемый участок украино-российской границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Отмечается, что с 2015 года предприятие с неподконтрольной территории успело совершить торговых операций с материнской структурой на $2 млн.

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