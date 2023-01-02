СБУ сообщила о подозрении главе центробанка России

СБУ сообщила о подозрении главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиний, которая вводит "рублевую зону" во временно оккупированных районах юга и востока Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Там сообщили, что собрали доказательства участия Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора.

Она дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Кроме того, глава российского центробанка способствовала местным оккупационным администрациям РФ в блокировании обращения гривны.

Чтобы реализовать это, враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты.

По данным следствия, полученные таким образом "рублевые" поступления в бюджет РФ были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

Главе центробанка РФ сообщено о подозрении по статье об умышленных действиях, совершенных представителем власти, по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск.

5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".

Вадим Ребрина

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