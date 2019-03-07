СБУ утверждает, что взяла агента ФСБ: тот работал у Кернеса

В Харьковском городском совете работал агент российских спецслужб. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.
5 марта контрразведка задержала гражданина Украины, который является заместителем директора одного из департаментов Харьковской мэрии.
Ему объявлено подозрение в совершении преступления по 1 ст. 111 УК (госизмена), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Установлено, что чиновник был завербован в 2017 году на территории РФ кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым (1975 года рождения). Ушаков также фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области РФ - эта должность, по мнению украинских спецслужб, используется как прикрытие для проведения подрывной деятельности против Украины.
Познакомились задержанный с Ушаковым раньше - в 2016 года в Нальчике (Кабардино-Балкарская республика РФ), где украинский чиновник находился как турист.
"Следует отметить, что гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российской спецслужбы. Об этом свидетельствует то, что Ушаков проводил встречи с ним на территории третьих стран. В Праге (Чехия), Салоники (Греция), в Минске (Беларусь) и неоднократно на территории РФ в Белгороде", - отметил спикер СБУ.
По его словам, чиновник эти поездки объяснял как туристические или "для участия в общественных мероприятиях".
"Он собирал и передавал для российских спецслужб информацию о молодежных организациях и движениях, об их лидерах; о деятельности и финансировании религиозных общин разных конфессий; национально-патриотических объединениях граждан, их проектах, руководителях и степени влияния на развитие ситуации; сотрудниках Харьковского городского совета", - рассказал Настюк.
На вопрос журналиста, идет ли речь о директоре департамента по делам семьи, молодежи и спорта Семене Хмельницком, сотрудник СБУ ответил, что раскрывать личность чиновника не имеет права.
Мэром Харькова с 2010 года является Геннадий Кернес.