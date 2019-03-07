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07.03.2019, 12:25

СБУ утверждает, что взяла агента ФСБ: тот работал у Кернеса

СБУ утверждает, что взяла агента ФСБ: тот работал у Кернеса - Фото
Харьков (фото — LIGA.net)

В спецслужбе заявили, что их контрразведка прекратила деятельность украинского чиновника из мэрии Харькова, которого завербовали во время поездки в РФ

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В Харьковском городском совете работал агент российских спецслужб. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

5 марта контрразведка задержала гражданина Украины, который является заместителем директора одного из департаментов Харьковской мэрии.

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Ему объявлено подозрение в совершении преступления по 1 ст. 111 УК (госизмена), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Установлено, что чиновник был завербован в 2017 году на территории РФ кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым (1975 года рождения). Ушаков также фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области РФ - эта должность, по мнению украинских спецслужб, используется как прикрытие для проведения подрывной деятельности против Украины.

Познакомились задержанный с Ушаковым раньше - в 2016 года в Нальчике (Кабардино-Балкарская республика РФ), где украинский чиновник находился как турист.

"Следует отметить, что гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российской спецслужбы. Об этом свидетельствует то, что Ушаков проводил встречи с ним на территории третьих стран. В Праге (Чехия), Салоники (Греция), в Минске (Беларусь) и неоднократно на территории РФ в Белгороде", - отметил спикер СБУ.

По его словам, чиновник эти поездки объяснял как туристические или "для участия в общественных мероприятиях".

"Он собирал и передавал для российских спецслужб информацию о молодежных организациях и движениях, об их лидерах; о деятельности и финансировании религиозных общин разных конфессий; национально-патриотических объединениях граждан, их проектах, руководителях и степени влияния на развитие ситуации; сотрудниках Харьковского городского совета", - рассказал Настюк.

На вопрос журналиста, идет ли речь о директоре департамента по делам семьи, молодежи и спорта Семене Хмельницком, сотрудник СБУ ответил, что раскрывать личность чиновника не имеет права.

Мэром Харькова с 2010 года является Геннадий Кернес.

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Теги: сбу, фсб, агент, Харьков
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