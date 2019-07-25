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СБУ задержала российский танкер за блокаду украинских кораблей

СБУ задержала российский танкер за блокаду украинских кораблей - Фото
Фото: СБУ
25.07.2019, 14:17

Служба безопасности Украины заявляет, что задержанный танкер блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA" в порту Измаил. Об этом СБУ сообщает в Facebook.

"Во время досудебного следствия было установлено, что российский танкер "NEYMA" совместно с ФСБ РФ незаконно и вопреки международному морскому праву, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керч-Еникальского канала в Керченском заливе", - заявляют в СБУ.

Такие незаконные действия содействовали захвату украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа, которые на сегодняшний день незаконно удерживаются в России. 

По факту блокирования танкером "NEYMA" канала в Керченском проливе, следователями СБУ было начато и проводится досудебное расследование. 

СБУ заочно уведомило о подозрении 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ.

24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который был идентифицирован Службой безопасности Украины, как уже известный "NEYMA". 

25 ноября 2018 года российские собственники изменили название "NEYMA" на "NIKA SPIRIT" с целью сокрытия преступления.

"На данный момент группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере окончено санкционированное украинским судом расследование - обыск с целью установления обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Были допрошены члены судкоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве", - заявляют в СБУ

"Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходайство в суд про его арест", - резюмировали в СБУ. 

25 ноября 2018 года РФ перекрыла Керченский пролив и подняла ударные вертолеты. На выходе из Керченского пролива РФ применила оружие против корабля ВМС Украины, было ранено шесть украинских моряков. В результате Россия незаконно захватила и удерживает по сей день 24 украинских моряка. 

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сбу керченский пролив танкер
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