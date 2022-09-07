СБУ заявила об отстранении 24 таможенников из-за связи с контрабандистами из списка СНБО

Служба безопасности Украины заявила об отстранении от должностей 24 таможенников, среди которых есть служащие руководящего уровня из-за связи с контрабандистами из санкционного списка СНБО. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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СБУ заявила, что речь идет о лицах, вошедших в "список контрабандистов" согласно указу от 21 апреля 2021 года.

У троих из них был найден российский паспорт, у одного – румынский, поэтому СБУ инициировала прекращение их гражданства Украины.

"Большинство подсанкционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц. Служба безопасности не допустила усиления влияния страны-агрессора на постоянное функционирование таможенных органов", — сообщила СБУ.

В ходе спецоперации СБУ устроила 23 обыска у подсанкционных лиц, во время которых обнаружила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против нескольких десятков человек, которых власти считают контрабандистами.

Тогда же был внесен законопроект о криминализации контрабанды.

Полгода спустя после введения санкций секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли прекратить незаконное перемещение товаров через границу.

Андрій Водяний

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