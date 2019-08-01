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Сегодня на улицы выйдут патрули Нацгвардии

Сегодня на улицы выйдут патрули Нацгвардии - Фото
Скриншот из видеозаписи
01.08.2019, 06:25

Для патрулей привлекут около 2000 нацгвардейцев, 100 авто и 100 служебных собак. Службу они будут нести пять дней в неделю ежедневно по шесть часов.

 сегодняшнего дня, 1 августа, на улицах городов для охраны общественного порядка появятся самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии. До этого нацгвардейцы служили вместе с полицейскими, пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.

Такое распоряжение подписал глава МВД Арсен Аваков.

Планирование маршрутов - в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Патрули НГУ будут работать в тех районах, где обстановка наиболее напряженная. Их оснастят подключенными к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал НГУ" планшетами, что позволит в онлайн-режиме следить за оперативной обстановкой.

Патрули имеют право на следующие меры:

- проверка документов;
- опрос;
- поверхностная проверка и осмотр;
- остановка транспортного средства;
- требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории;
- ограничения передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;
- проникновение в жилище или другое владение лица;
- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
- применение техники и средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
- проверка соблюдения ограничений для лиц под административным надзором и других категорий;
- полицейская опека.

Полицейские меры принуждения включают: применение силы, спецсредств и огнестрельного оружия.

"Мы постоянно обмениваемся опытом с аналогичными структурами ведущих европейских государств и стараемся соответствовать международным стандартам и нормам в поддержке общественной безопасности. Модель самостоятельного патрулирования военными очень распространена в аналогичных структурах Европы", - заявил командующий НГУ генерал-лейтенант Николай Балан.

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