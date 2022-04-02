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Сегодня по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 20:08
Сегодня по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев - Фото
Ирина Верещук (скриншот из видео)

Сегодня, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области.

Также на этот момент 10 автобусов с мариупольцами, направляющиеся из Бердянска, прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке. В транспорте находятся более 304 человек.

Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте.

В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижний.

Также сегодня из Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска. Часть из них будет пытаться подъехать ближе к Мариуполю.

Вадим Ребрина
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эвакуация мариуполь ирина верещук
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