Семейный подряд. В Раде будут заседать отец с дочерью

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Лариса Билозир (супруга сына певицы-нардепа Оксаны Билозир) победила в 15-м избирательном округе в Винницкой области. В соседнем 17-м победил ее отец - народный депутат Николай Кучер.

Билозир обошла кандидата от Слуги народа Виталия Пращука на 3900 голосов. Кучеру удалось оторваться от конкурента от той же партии Александра Коваля на 7400 голосов.

Николай Кучер - народный депутат VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко. Лариса Билозир - депутат Винницкого областного совета также от БПП. В досрочных выборах 21 июля участвовала в качестве самовыдвиженки.

На данный момент ЦИК обработаны 99,89% бюллетеней. В Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа - 43,16%, ОПЗЖ - 13,04%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8.10%, Голос - 5,83%.